恋愛バラエティ番組『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が、年に1度の人間ドックを受診したことをブログで報告し、検査結果や院内の様子についてつづった。【写真】スムーズな診療体制に感心…同じ日に人間ドックを受信したクロ＆モモ桃は「年に一度の人間ドックで、驚きの結果…！」と題し、「今日は、朝から、人間ドック！！」と来院を報告。毎年通っている東京のクリニックについて「病院とは思えないほどおしゃれ」と