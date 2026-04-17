お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が16日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。大吉が中学の同窓会に出席した感想を語った。1月23日に生放送されたNHKラジオ第1「ラジオであさイチ」（後8・05）において、2月に開かれる中学同窓会への出席を決め、40年ぶりにかつてのクラスメートたちと再会することを明かしていた大吉。その時は「今から気は重いよ？いろいろ結局、裏で悪口言