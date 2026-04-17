東京・世田谷区の砧公園で倒木が相次いだことを受けて、東京都は、樹木の専門家による点検に加えてAIを活用する実証実験を行いました。【映像】専門家らによるAIを活用した樹木の実証実験の様子横田陸記者「職員がタブレットで樹木の写真を撮っています。この後AIによる分析が行われます」砧公園では先月以降、サクラやコナラの倒木が相次いでいて、女性が下敷きになるなどの被害が出ました。東京都は、8日から始めている樹