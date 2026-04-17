ウクライナで、今年に入って最大規模のロシアによる攻撃があり、少なくとも22人が死亡しました。【映像】攻撃を受け激しく燃え盛るウクライナ・キーウの実際の様子ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSで15日夜から16日にかけてロシア軍のおよそ700機のドローンや数十発のミサイルでウクライナ各地が攻撃されたと明らかにしました。ウクライナメディアによりますと、首都キーウでは12歳の子どもを含む4人が死亡するなど過去2