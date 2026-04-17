2026年のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢として初めての金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の引退発表を受けて、海外の反応です。ISU＝国際スケート連盟は17日、公式SNSでりくりゅうの写真と共に絵文字を交えたコメントを投稿し、「世界中があなたたちを恋しく思うでしょう。2人の新たな挑戦に輝かしい未来が待っていますように」とねぎらいました。アメ