しまむらオンラインストア「しまむらパーク」にて、「セサミストリート」のインテリアグッズが発売中。収納ボックスからダイカットクッション、ルームシューズまで、おうち時間を彩るアイテムが勢ぞろい。さっそくラインナップをチェックしていこう。【画像】セサミストリートとしまむらのコラボアイテムを見る収納ボックス、ダイカットクッション、ルームシューズがそろう、しまむら×セサミストリートのインテリア雑貨ラインナッ