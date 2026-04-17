春が訪れた吉林省鎮賚県の莫莫格湿地には最近、渡り鳥が次々と飛来してピークを迎えている。14日のモニタリングデータによると、同地で羽を休めているソデグロヅルは4000羽以上、ガンの群れは10万羽以上に達している。中国新聞網が伝えた。「中国のソデグロヅルの里」と呼ばれる鎮賚県内にある莫莫格湿地は、「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上にある重要な中継地だ。渡りのルートがかなり集中しているソデグロヅルに