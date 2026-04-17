中国の王毅外交部長は4月16日、北京市内でイタリアの副首相を務めるタヤーニ外務・国際協力大臣と会談をおこないました。王外交部長は、中国とイタリアは全面的な戦略パートナーであり、双方の優位性が互いを補完し、相互利益に基づく協力の深化には広い前景があるとの考えを示したうえで、イタリア側と両国の指導者間の重要なコンセンサスを実行に移し、ハイレベルおよび各レベルの交流の勢いを維持し、相互理解を深め、相互信頼