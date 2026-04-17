yonigeが、東名阪ワンマンツアー『yonige one man tour 2026 ～夏の魔法にかかって壊れていくだけのふたり～』を8月より開催する。 （関連：Hakubi 片桐「もっと強くなるね」yonigeとの2マンライブで見つめたバンドの原点と未来） 本ツアーは、8月6日の渋谷 CLUB QUATTRO公演を皮切りに、10日の大阪 CLUB QUATTRO、11日に名古屋 CLUB QUATTROにて開催。チケットは、ファンクラブ『退屈倶楽部』先