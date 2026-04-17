旗手怜央は先月、復調の兆しを見せていた。だが、リーグ戦でここ２試合はほとんどプレーできていない。４月５日のダンディー戦では出番がなく、前節セント・ミレン戦でも後半73分からの投入だ。セルティックのマーティン・オニール監督は、なぜ旗手を引き続き先発で起用しなかったのか。専門サイト『The Celtic Bhoys』も４月13日、「なぜオニールはハタテを冷遇し続けるのか？」と疑問を呈している。「オニールはハタテよりも