かつてセレッソ大阪でプレーしたソウザが、38歳で現役引退することが発表された。このブラジル人MFは2016年にクルゼイロからセレッソ大阪に加入。１年目から主力として活躍し、翌年にはルヴァンカップ制覇、天皇杯優勝に大きく貢献した。20年にC大阪を退団してからはサウジアラビアやUAEでのプレーを経て、22年に母国に復帰。24年からはブラジルのアメリカFCに在籍している。 クラブの公式Xでソウザの今季限りでの現