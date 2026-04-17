ハンドボール男子リーグHのジークスター東京などは17日、8月にフランスリーグの強豪パリ・サンジェルマン（PSG）を日本に招くツアーを開催すると発表した。ツアーは4年連続の開催で、いずれも東京・有明アリーナで8月4日にジークスター東京と、同5日に若手を中心に編成するネクスト日本代表と対戦する。サッカーでも知られるPSGは、「ハンドボール界の銀河系軍団」と呼ばれる世界屈指の強豪。現在、同国リーグで11連覇を果たし