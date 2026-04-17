京都府南丹市で3月23日から行方不明となっていた、小学生の安達結希（あだちゆき）さん（11）。4月13日に遺体で見つかり、16日未明、息子である結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだちゆうき）容疑者（37）が逮捕されました。自宅前は家宅捜索が行われていましたが、4月17日も動きがあったようです。 （MBS・福島暢啓アナウンサーの報告）容疑者の自宅前には、東西に約200mにわたって規制線が張られ