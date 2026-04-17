女優の長谷川京子（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。「よく晴れました、昨日のこと」と書き出した長谷川。「打ち合わせの少し前に近くのカフェでお茶をして。いつもバタバタしてしまうので」と振り返った。ボーダー柄のトップスに裾のデザインが可愛らしいショートパンツを着用。「家でやりたい事もあったけど、それはパスして家を出る。お茶をしながら自分と向き合う時間は悪くない。ちょっと豊