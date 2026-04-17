◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムのドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏内野手が、チームのルーキーでは一番乗りで１軍昇格を果たした。大塚はファームで１４試合に出場し、打率２割６分７厘、１本塁打、６打点。２本塁打を放ちながら、打率１割２分５厘と一発以外の安打がなかったカストロと入れ替わり、１軍初昇格を勝ち取った。大塚は「やってやるぞという気持ちです。昨日、ボスからＤＭ