ミラノ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアこと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が今季限りでの引退を発表したことを受けて１７日、２人が使用しているスケート靴のブレード（刃）を手掛ける特殊鋼加工メーカー「山一ハガネ」（愛知・名古屋市）がスポーツ報知の取材に応じた。同社の広報部は現役引退発表を受け「いつかはこういう日が来ると覚悟していました。ただ