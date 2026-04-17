ボートレースからつの「第１５回領巾振山つつじカップ」が１７日、開幕した。西岡蒼志（２１＝香川）は５Ｒ、「行き過ぎました」とコンマ０４のトップスタートからまくり差しを狙うも３着。前操者の樋口由加里がパワー不足で大苦戦の４５号機だが「ペラを叩き変えて悪い感じはしない。全体に普通くらい。乗りにくさもないし、しっかりウイリーもしていた」と臨戦態勢を整えている。２月の尼崎ルーキーシリーズでデビュー初優