年金制度の見直しが追い風となり、高齢者の就業意欲は確実に高まっている。ただし、その受け皿となる企業側の準備は十分とは言い難い。人手不足が深刻化する中で、労働市場のミスマッチは依然として解消されていない。株式会社マイスター60が2026年3月、シニアを雇用する企業の人事担当者500人を対象に実施した調査によると、在職老齢年金制度改正の内容を理解している企業の78.1％が、シニア雇用の拡大や勤務条件の見直しを検