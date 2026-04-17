ＭＶＰ男のバットが止まらない。エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）の敵地ヤンキース戦で４試合連続となる７号本塁打を放った。６―４で２点リードの７回一死から、右腕・チビイの１４４キロチェンジアップを左翼席へ運び、チームは１１―４で快勝。２勝２敗の痛み分けに終わった同シリーズでトラウトは４戦５発、９打点の大暴れ。ビジター選手として史上初めてヤンキー・スタジアム