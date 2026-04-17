ドジャースは１７日、日本公式ファンクラブ「ＤｏｄｇｅｒｓＦａｎＣｌｕｂ」会員を対象に、山本由伸投手（２７）とのオンラインＱ＆Ａイベントを開催すると発表した。日本時間２５日の午前１０時２０分〜３０分頃より開催予定で、山本が会員から事前に寄せられた質問にリアルタイムで回答する予定だ。同イベントには日本公式ファンクラブの有料会員は全員参加でき、無料会員でも参加費１５００円（税別）を払えば先着順で