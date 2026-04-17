ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１７日、予選２日目が行われた。吉村誠（３６＝静岡）はイン戦の１Ｒ、コンマ０２の快ショットから押し切ってシリーズ初白星を手にした。後半９Ｒは３コースから４着。ここまで４、１、４着の航跡に「やっぱり足は大したことはない。（２連率）２５、２６％のエンジンと思う」と表情は冴えないが、そこを踏まえ「スタートで勝負するしかない。スリットの行き足と