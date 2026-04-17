日本バレーボール協会は１７日、２０２６年度の男子日本代表登録メンバー３７人を発表した。キューバ出身のアウトサイドヒッターで２４年２月に日本国籍を取得したデアルマス・アライン（サントリー）が初めて名を連ねた。石川祐希（ペルージャ）が主将を継続。五輪２大会代表の高橋藍（サントリー）、西田有志（大阪Ｂ）らが選ばれ、１７歳の一ノ瀬漣（鎮西高３年）ら４人が初選出となった。キューバ出身のデアルマスは、パリ