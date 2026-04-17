右腕の疲労で負傷者リスト入りしているアストロズの今井達也投手（２７）が１６日（日本時間１７日）にヒューストン・ダイキンパークでキャッチボールを再開した。１０日（同１１日）のマリナーズ戦に先発したが、１イニングももたずに降板。わずか３試合目の登板でまさかのアクシデントに見舞われたが、本人に悲壮感はなく、ジャーナリストのハビエル・ゴンザレス氏のインタビューに「全体的に出力というか力が入りづらかった