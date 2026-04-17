【ノジマオンライン：「NEOGEO AES+」】 4月17日18時頃～ 予約開始 ノジマは、通販サイト「ノジマオンライン」にて「NEOGEO AES+」の予約受付を4月17日18時頃に開始する。 「NEOGEO AES+」は、PLAION REPLAIがSNKと協業し展開する、「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代に復活させた家庭用ゲーム機。 35周年を記念したエディション「NEOGEO AES+ Anniver