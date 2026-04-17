フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が１７日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席。意外な事実にネットが沸いた。皇后陛下から「愛子と同い年ですよね」と声を掛けられた三浦。愛子さまは２００１年１２月１日生まれ、三浦は２００１年１２月１７日生まれで、誕生日も近い。皇后陛下は温かいまなざしを向け「すごくしっかりされてるので」と感心されていた。この会話を見たネッ