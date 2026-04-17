お笑いコンビ「バッドボーイズ」の佐田正樹が１７日、東京・北千住マルイで行われた「大ヤンキー展」トークセッションに元放送作家の鈴木おさむさんらと出席した。「ヤンキー文化」に焦点を当てた企画展。展示会を企画した鈴木さんから直談判を受けてＰＲ大使に就任した佐田は「前回と違ってアミューズメントパーク的要素が増えているので、ゴールデンウィークに家族で来ても１日中楽しめると思う」と呼びかけた。会場内にはヤ