【モデルプレス＝2026/04/17】Disney+（ディズニープラス）の公式Instagramが、17日に更新された。FXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の舞台裏映像が初公開され、同作に出演するSnow Man・目黒蓮の武士姿に注目が集まっている。【写真】「SHOGUN」撮影中のスノ目黒蓮、長髪で刀扱う姿◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」のメイキングにて武士姿初公開Disney+（ディズニープラス）は、同日「SHOGUN」シーズン2の舞台裏映像を投稿。主