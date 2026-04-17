ドル円１５９．３０近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.30近辺、ユーロドルは1.1780近辺で推移している。また、ユーロ円は187.65近辺での推移。 東京市場に広がった円安の動きは、ロンドン序盤には一服している。ドル円は159.53付近を高値に小反落。ユーロ円も187.95付近を高値にやや調整に押されている。 ポンドドルの下げを主導に、ユー