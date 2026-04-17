１７日の東京株式市場で日経平均株価は反落。前日の大幅高で高値警戒感も台頭し利益確定売りの動きが強まるなか、大引けにかけ大きく値を下げた。 大引けの日経平均株価は前日比１０４２円４４銭安の５万８４７５円９０銭。プライム市場の売買高概算は２１億３２４９万株。売買代金概算は７兆５０８９億円となった。値上がり銘柄数は４８６と全体の約３０％、値下がり銘柄数は１０２７、変わらずは６３銘柄だった。 前