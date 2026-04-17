メインシナリオ…やや買い優勢、160円の攻防に注目。今日の東京時間に21日線を上抜いてきた。目先、買いがやや優勢となりそうだ。節目の160円が最初の関門。160円台に乗せると、3月30日の高値160.46や節目の161.00が視野に入る。161.00も突破するようなら、2024年7月3日の高値161.95がターゲットになる。 サブシナリオ…一方、売り先行すれば、節目の159円付近が支持になる。158円台に沈むと、節目の158.50付近や前日の安