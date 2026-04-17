メインシナリオ・・・このところ断続的に年初来の高値を更新しており、上値を探る展開となっている。きょう、2024年6月3日以来の高値水準となる9.255円まで一時上昇しており、2024年6月3日の高値9.290円を上抜けば、2024年5月21日の高値9.455円が上値の目標になる。2024年5月21日の高値9.455円を上抜くようなら、9.500円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の9.119円を維持できないような