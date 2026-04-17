京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が、逮捕前の任意の調べに対して「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。16日で家宅捜索が終わった自宅前から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。安達容疑者の自宅前には、17日午後3時45分現在も報道陣がいます。そして黄色い規制のテープが張られ、警察官の姿も奥に見られます。安達容疑者