空自の緊急発進（スクランブル）回数の推移防衛省統合幕僚監部は17日、領空侵犯の恐れがある外国機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進（スクランブル）した回数が、2025年度の1年間に595回だったと発表した。24年度に比べ109回の減少。対象の国・地域別では、推定を含め、最多が中国の366回で全体の約6割、ロシアは214回だった。いずれも前年度より中国が98回、ロシアが23回減った。防衛省制服組トップの内倉浩昭統合幕僚長