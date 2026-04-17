調整する井岡一翔＝17日、東京都目黒区世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級タイトルマッチ（5月2日・東京ドーム）で日本男子初の5階級制覇を目指す井岡一翔（志成）が17日、東京都内で練習を公開し「ボクシング人生の中でも集大成になるような一戦。このチャンスを必ずつかみたい」と決意を述べた。王者の井上拓真（大橋）に挑戦する。シャドーボクシングなど軽めのメニューを披露するのみだったが、筋肉に張りがあり調整は