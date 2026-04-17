桑田真澄さんNPBエンタープライズなどは17日、野球のU―12（12歳以下）日本代表監督に巨人で活躍した桑田真澄さん（58）が就任すると発表した。今年8月に中国の杭州で行われるU―12のアジア選手権で指揮を執る。桑田さんは「失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしい。日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思う」とコメントした。現役時代に通算173勝を挙げ、米大リーグ