ヤクルトは17日、前日16日のDeNA戦（神宮）でオスナのスイング後のバットが左側頭部を直撃し、救急車で病院に搬送された川上拓斗審判員（30）について、回復を祈るコメントを球団公式X（旧ツイッター）に投稿した。この日の昼前に「昨日の試合中に、主審の方が負傷により途中退場される場面がございました。心よりお見舞い申し上げますとともに、早いご回復をお祈り申し上げます」とXに書き込んだ。また、オスナは前日の試合