インタビューに答えるAISIの村上明子所長生成人工知能（AI）が急速に進化する一方、まだ利用に慎重な人が目立つ。背景には、誤った判断や回答をすることへの不安がありそうだ。日本では、2024年に発足した「AIセーフティ・インスティテュート（AISI）」が、安全確保を担う政府系機関として注目を集めている。村上明子所長に対応を聞いた。―日本の現状は。「利用で他国に後れを取っている部分もあるが、その理由の一つにAIへ