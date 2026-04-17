未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された、今森まやさん（20）が、「ヤンキーっぽい」と綴った最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】「ヤンキー！」と反響が寄せられた姿＆印象ガラリな姿「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなどで俳優として活躍してきた今森さん。しかし、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。2026年3月20日