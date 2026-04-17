プリマハムがこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の４８００億円から４７５０億円（前の期比３．６％増）へ、営業利益が１２０億円から９１億円（同１．７％増）へ、純利益が８０億円から４６億円（同３５．０％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表した。 ベンダー子会社で売上高が減少し営業損益が悪化したことを受けて、同子会社の固定資産について減損損失及び