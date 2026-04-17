ゲンダイエージェンシーがこの日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高８０億円（前期比６．２％増）、営業利益８億円（同１８．６％増）、純利益５億２０００万円（同９．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円増の２５円とした。 パチンコホール広告分野でインターネット広告が引き続き堅調に推移する見通しに加えて、物価高騰などの環境変化に応じた販売価格の