ガンバ大阪は17日、MF中村仁郎が結婚したことを発表した。お相手は「かねてよりお付き合いしておりました方」で、「お互いの大学卒業を機に入籍いたしました」としている。22歳の中村は前日16日に早稲田大学人間科学部eスクールを修了したことを報告していたばかりだった。