Jリーグは17日、登録選手の追加・抹消を発表した。J3のみで、ツエーゲン金沢が筑波大を卒業したDF鈴木遼を登録。FC琉球は2選手の2種登録を完了させている。■J3ツエーゲン金沢27 DF鈴木遼FC琉球40 DF亀谷怜生(2種)41 DF渡久地希来(2種)