ハンドメイドで人気の樹脂粘土【写真を見る】こんな透け感、粘土でだせるの…！？完成した「芍薬」に驚愕Xで投稿された、ハンドメイド作品のビフォーアフター写真が大きな反響を呼んでいます。「#私のヤバい初手と完成」というハッシュタグとともに投稿された1枚の写真に、「そうはならんやろ」「何がどうなってこうなった」と驚きの声が寄せられました。話題になったのは、Xユーザー ひねこ（@MarchenCat）さんの投稿です。「#私