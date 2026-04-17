ハチバン [東証Ｓ] が4月17日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3億2700万円→2億0700万円(前の期は4億6300万円)に36.7％下方修正し、減益率が29.4％減→55.3％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8200万円の黒字→3800万円の赤字(前年同期は4100万円の黒字)に減額し、一転して赤