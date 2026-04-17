岩井コスモホールディングス [東証Ｐ] が4月17日大引け後(16:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比48.1％増の135億円を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 米国株式収益の増加を主因として営業収益は前期比25.3％増加しました。この結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益