アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議をめぐり、交渉が加速しています。トランプ大統領は、2回目の協議が今週末にもパキスタンで開かれるとの見通しを示しました。アメリカ トランプ大統領「（Q.合意は可能ですか）様子を見よう。イランとの合意まで非常に近づいていると思う」トランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、核兵器開発について「20年以上、放棄する合意を得た」と主張。2回目となる