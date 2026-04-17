鈴木農水相は、全体の目標数量のおよそ5.6％にとどまった、政府備蓄米の初回の買い入れ入札の結果について「様子を見ながら行われた結果だ」との考えを示しました。鈴木農水相は備蓄米の入札結果について「まだ1回目だ」として今後の状況を注視していくと話しました。閣議後の会見で、「入札参加者が現下の需給動向等を踏まえまして、様子を見ながらですね、応札が行われた結果ではないかというふうに受け止めています」と話しまし