きのう夜、東京・世田谷区のアパートに刃物を持った男が押し入り、住人の女性から現金およそ70万円を奪って逃走しました。捜査関係者によりますと、きのう午後10時40分ごろ、世田谷区代田のアパートに住む女性から「帰宅したら家の中で全く知らない人に襲われた」と通報がありました。男は刃物を持って押し入り、現金およそ70万円が入った封筒を奪い逃走。女性は抵抗した際に右手などに軽いけがをしました。男は▼身長およそ175セ