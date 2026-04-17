臨時警備員として市役所駐車場で出庫補助をした際に、利用者から預かった現金を精算機に投入せずに横領したとして、明石市総務局の会計年度任用職員（64）が懲戒免職となりました。 明石市によると、同市総務局の会計年度任用職員（男性・64歳）は去年7月から今年2月にかけ、臨時警備員として同市役所の仮設駐車場で出庫補助をしていた際に、利用者から預かった現金を精算機に投入せず、自らが詰所で不正に入手したサービス