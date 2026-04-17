ことし3月、中国大使館に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男について、鑑定留置が17日から始まりました。この事件は、先月24日、東京・港区の中国大使館に侵入したなどとして陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）が逮捕されたものです。東京地検は、刑事責任能力の有無などを調べるため、17日から村田容疑者の鑑定留置を開始したということです。鑑定留置は6月16日まで行われる予定です。村田容疑者は逮捕直後の調べに